Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 çay ocağından bozuk para çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 çay ocağından bozuk para çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan çay ocaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün içerisinde 3 ayrı çay ocağından toplam 500 lira çalındı. Meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri S.Ş'yi (20) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden İlyas İnan'a ait çay ocağından çaldığı bozuk paraların yanı sıra kavanoz içerisinde bulunan eski bozuk paralar çıktı.


Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Fevzi Çakmak Mahallesi, Asayiş Büro, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:51 Kaynak: İHA
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