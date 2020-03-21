Çay ocağından korona virüsüne karşı 'pet bardak'lı önlem - Son Dakika
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Çay ocağından korona virüsüne karşı 'pet bardak'lı önlem

6 saat önce

Çay ocağından korona virüsüne karşı 'pet bardak'lı önlem Artvin merkezde 20 yıllık çay ocağı işletmecisi, korona virüsüne karşı tedbir amaçlı müşterilerine pet bardakta çay veriyor.

Çay ocağından korona virüsüne karşı 'pet bardak'lı önlem

ARTVİN - Artvin merkezde 20 yıllık çay ocağı işletmecisi, korona virüsüne karşı tedbir amaçlı müşterilerine pet bardakta çay veriyor.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir çok sektörün yanı sıra kahvehaneler kapatılmış çay ocaklarının ise sadece dışarı servis yapılmasına izin verilmişti. Artvin bir çay ocağı işletmecisi, virüse karşı ilginç bir yöntem kullanıyor. Tedbir amaçlı cam bardak yerine pet bardakla çay dağıtan çay ocağı işletmecisi Şerif Usta, müşterilerinin uygulamadan memnun olduklarını söylüyor.

Karadeniz'in en önemli içecekleri arasında yer alan çayın olmazsa olmazı ince belli cam bardak olduğunu ifade eden işletme sahibi Şerif Usta, "Müşteriler ilk yadırgasa da salgından dolayı olumlu karşıladıklarını söyledi. Dünya bu virüs ile mücadele ederken bizde kendimizce böyle bir önlem alalım dedik. Pet bardakla müşterilerimize çay servisi yaparak bu sayede en azından 'riski azaltmış oluruz' diye düşündük. Buradaki asıl amaç önlem almak" dedi.

Olumlu tepkiler aldığını ifade eden Usta, "20 yıllık işlettiğim çay ocağında ilk defa pet bardakla çay dağıtmak zorunda kaldım. İnsanların alışkanlıklarından vazgeçmeleri zor olsa da salgına karşı duyarlı olmaları bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Çay ocağından korona virüsüne karşı 'pet bardak'lı önlem

Artvin, Çay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

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