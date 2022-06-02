Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada

02.06.2022 17:25
Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çay ocağına giren hırsızlık şüphelisi, 300 TL'yi çaldıktan sonra patenle hızlıca kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çay ocağına giren hırsızlık şüphelisi, 300 TL'yi çaldıktan sonra patenle hızlıca kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda pasajdaki çay ocağında meydana geldi. Müşterilerine çay vermek için yalnız çalıştığı iş yerinden çıkan Neşe Ö.'yü gözleyen kimliği belirsiz kişi, çay ocağına girerek, çekmecelerdeki 300 TL'yi çalarak kullandığı patenle kaçtı. Servisten dönen Neşe Ö., çekmecede paraları bulamayınca güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Patenli şüphelinin çekmecedeki paraları çalıp, kaçtığını gören Neşe Ö., polise şikayette bulundu. Parmak izi alan ekipler, görüntülerden, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada
Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada
Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada
Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada
Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada
YORUMLAR
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Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada Saldırgan şahıs polisi harekete geçirdi Saldırgan şahıs polisi harekete geçirdi
Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada - Son Dakika
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