Çay Ocağından Tehditle Para Alma İddiasına Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun Tekkeköy
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çay ocağından zaman zaman tehditle para aldığı iddia edilen B.S.(35), Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA
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