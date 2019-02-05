Son Dakika Haberleri: Çay Ocağından Tehditle Para Alma İddiasına Gözaltı

Çay Ocağından Tehditle Para Alma İddiasına Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Çay Ocağından Tehditle Para Alma İddiasına Gözaltı, System.String[]
Samsun'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çay ocağından zaman zaman tehditle para aldığı iddia edilen B.S.(35), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Tekkeköy, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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