Son Dakika Haberleri: Çay Ocağından Tehditle Para Almaya Adli Kontrol

Çay Ocağından Tehditle Para Almaya Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çay Ocağından Tehditle Para Almaya Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çay ocağından zaman zaman tehditle para aldığı iddia edilen B.S.(35), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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