Çay Ocağından Tehditle Para Almaya Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun Tekkeköy
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çay ocağından zaman zaman tehditle para aldığı iddia edilen B.S.(35), Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:31 Kaynak: İHA
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