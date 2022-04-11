Siirt'te çay ocağında uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te çay ocağında uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı

11.04.2022 11:27
Siirt'te çay ocağında uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı

Siirt'te çay ocağında esrar satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te çay ocağında esrar satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir çay ocağında arama yaptı.

Ekipler, arama sonucu satışa hazır 15 fişek toz esrar ele geçirdi, şüpheli İ.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Siirt'te çay ocağında uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te çay ocağında uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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