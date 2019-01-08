Son Dakika Haberleri: Çay Ocağının Kapılarını Üşüyen Patilere Açtı

Çay Ocağının Kapılarını Üşüyen Patilere Açtı

1 saat önce

Başkentte çay ocağı işletmecisi, soğukların etkili olduğu kentte iş yerinin kapılarını sahipsiz kedi ve köpeklere açtı.

Çay Ocağının Kapılarını Üşüyen Patilere Açtı, System.String[]
AYKUT KARADAĞ - Başkentte çay ocağı işletmecisi, soğukların etkili olduğu kentte iş yerinin kapılarını sahipsiz kedi ve köpeklere açtı.

Çankaya ilçesinde çay ocağı işleten Mustafa Dikmen, kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle sokaklarda yaşayan sahipsiz kedi ve köpeklere şefkat elini uzattı.

Dükkanının kapılarını açlık ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına açan Dikmen, sahipsiz kedi ve köpeklere sıcak bir ortam sağlamaya ve karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Çay ocağının müşterileri de Dikmen'in bu duyarlılığına getirdikleri mamalarla destek oluyor.

Hayvanların soğuktan korunması için kasaların içerisine battaniyeler koyan Dikmen, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı, merhametli ve yardımsever olunmasını istiyor.

Dikmen AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dükkana gelen müşterilerimiz sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Zaman zaman 5-10 lira bırakıyorlar 'mama alır mısınız' diye. Bizler de yardımcı oluyoruz. Müşterilerimin çoğu bu konuda duyarlı. Kedilerimiz ve köpeklerimiz bizlerle burada oturuyor, yatıyor. Zaman zaman bazı müşteriler geliyor 'Ben yemek yiyeceğim' diyerek kedileri dışarı çıkartmamı istiyor. Ben de onlara 'kendilerinin dışarı çıkması gerektiğini' söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, duyarlı bazı hayvanseverler de sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sokak hayvanlarına yiyecek desteği yapılması çağrılarında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Dikmen, Güncel
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