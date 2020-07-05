Çay ocağının müdavimleri, isimleri yazan kendilerine özel bardaklarla çay içiyor - Son Dakika

Çay ocağının müdavimleri, isimleri yazan kendilerine özel bardaklarla çay içiyor

Erzurum'da çay ocağı işleten Ömer Kılıç, antikalarla süslediği iş yerinde 16 yıldır esnaf ve sürekli müşterilerine, isimlerini yazdırdığı bardaklarla çay servisi yapıyor.

Erzurum'da çay ocağı işleten Ömer Kılıç, antikalarla süslediği iş yerinde 16 yıldır esnaf ve sürekli müşterilerine, isimlerini yazdırdığı bardaklarla çay servisi yapıyor.

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Yakutiye ilçesindeki Bat Pazarı semtinde 9 metrekarelik çay ocağını anne ve babasından kalma ürünlerin yanı sıra antikalarla süsleyen 2 çocuk babası Ömer Kılıç, 16 yıl önce müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için bulunduğu civardaki esnafın isimlerini cam bardaklara yazdırdı.

Yaklaşık 250 civarında bardağa isim yazdırarak müşterilerine çay dağıtan Kılıç'ın bu girişimi, çevredeki esnaftan da olumlu tepki gördü. Kılıç, kahvesine gelen esnaf haricindeki sabit müşterilerine de isimlerini yazdırdığı bardaklarla çay servisi yaparak farklı bir girişimcilik örneği sergiliyor.

Ömer Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004'ten bu yana çay ocağı işlettiğini söyledi.

Esnafa daha temiz ve hijyenik koşulda çay satmak için gayret ettiğini anlatan Kılıç, "Her müşterimizin bardağını özel yaptırdım ve ismini yazdırdım. Esnaf ve sabit müşterilerimiz isimlerinin yazılı olduğu bardaklarla çay içiyorlar ve bu durumdan memnunlar." dedi.

Kılıç, isimli bardakta çay içen esnafın durumu memnuniyetle karşıladığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de yaptığı işin öneminin ortaya çıktığını aktardı.

İş yerini hobi olarak başladığı antikalarla süslediğini belirten Kılıç, müşterilerin çayının yanı sıra antika eşyaya da ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.

Çevre esnafından Sedat Tuna da hijyene verdiği önem nedeniyle Kılıç'ı tercih ettiklerini ifade ederek, "Kovid-19'dan önce de Kılıç'ın kahvesinde hijyen çok iyiydi, şimdi de. Bana ait olan bardak başka mağazaya gitmiyor ve başka müşteriye verilmiyor, bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

Ömer Kılıç, Yakutiye, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çay ocağının müdavimleri, isimleri yazan kendilerine özel bardaklarla çay içiyor - Son Dakika

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