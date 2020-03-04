Çay ocakları için sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çay ocakları için sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli serbest - Son Dakika

Çay ocakları için sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli serbest

6 saat önce

ISPARTA'da, belediye tarafından vatandaşlar için sokağa konulan 5 bankı, açtıkları çay ocağında kullanmak için çaldıklarını itiraf eden 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çay ocakları için sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli serbest, System.String[]

ISPARTA'da, belediye tarafından vatandaşlar için sokağa konulan 5 bankı, açtıkları çay ocağında kullanmak için çaldıklarını itiraf eden 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta Yayla Mahallesi 1600 Sokak'ta bulunan 5 bank, 2 Mart Pazartesi akşamı, haff ticari araçla gelen 2 kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerlerini açan esnaf, bankları göremeyince belediyenin kaldırmış olabileceğini düşünerek, yetkilileri aradı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün konudan haberdar olmadığı ortaya çıkınca da iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediler. Görüntülerden bankların 2 kişi tarafından çalındığı tespit edildi.Esnaf Tamer Bilir'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin C.K. ve N.S.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde çay ocağı açtıklarını, bankları da burada kullanmak için götürdüklerini anlattı. Çalınan banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İkili, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bankları çalma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.


Yayla Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:27 Kaynak: DHA
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