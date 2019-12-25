Çay ocaklarına kumar baskını - Son Dakika
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Çay ocaklarına kumar baskını

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 33 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

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İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 33 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Laka mahallelerinde bulunan iki çay ocağında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 33 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konurken, işletme sahipleri Y.O. ve H.Y. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.


Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:03 Kaynak: DHA
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