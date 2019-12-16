Çay ocaklarına tombala baskını - Son Dakika
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Çay ocaklarına tombala baskını

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 52 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

Çay ocaklarına tombala baskını, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 52 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere ve Kayadibi mahallelerinde bulunan 2 ayrı çay ocağında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 52 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konurken, işletme sahipleri M.Z.Ö. ve E.E. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
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