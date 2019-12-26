Çay ocaklarına tombala operasyonu - Son Dakika
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Çay ocaklarına tombala operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 61 kişiye işlem yapıldı.

Çay ocaklarına tombala operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 61 kişiye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Naldöken mahallelerindeki 2 ayrı çay ocağında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 61 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konurken, işletme sahipleri M.S.F ve M.B. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.


Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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