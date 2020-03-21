Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak - Son Dakika
Son Dakika Genel Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak - Son Dakika

Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak

6 saat önce

Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyede tutulurken, Bursa'da çay ocağı tek kullanımlık bardakla esnafa çay servisi yapıyor.

Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak

BURSA - Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyede tutulurken, Bursa'da çay ocağı tek kullanımlık bardakla esnafa çay servisi yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüse karşı tedbir alan çay ocağı, cam çay bardaklarını kaldırdı. Esnafa tek kullanımlık karton çay bardağı ile servis yapan işletme sahibi Mustafa Ünlüsoy, "Elimizden geldiğince hijyenik ortamda esnafımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Tabi ki karton bardaktan dolayı esnafımız tarafından ciddi tepkiler oluyor. Ama insan sağlığı her şeyden değerlidir. O yüzden biz de bunlara gerekli ehemmiyeti göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Virüsten dolayı işlerinin düştüğünü belirten Ünlüsoy, "Bizim sabit müşterilerimiz olduğu için bu virüsten dolayı işlerimiz düştü. Ama sağlıktan önemli değil. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Devletimizden Allah razı olsun bu krizi yönetmeye çalışıyor. Biz elimizden geleni yapma derdindeyiz" diye konuştu.

Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak

İnegöl, Bursa, Çay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:13 Kaynak: İHA

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