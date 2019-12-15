Çay paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Çay paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

KAYSERİ'de bir yolcu otobüsünde İran uyruklu N.M. (27) adlı kadının çantasında, çay paketi içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çay paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

KAYSERİ'de bir yolcu otobüsünde İran uyruklu N.M. (27) adlı kadının çantasında, çay paketi içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan bindiği otobüsle İran'a giden bir kadının çantasında uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Polis, kent girişinde otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada, N.M.'nin çantasındaki çay paketine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan N.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kayseri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:58 Kaynak: DHA
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