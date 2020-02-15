Çay paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çay paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Çay paketinden uyuşturucu çıktı

10 dakika önce

KIRIKKALE'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk gele geçirildi.

Çay paketinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

KIRIKKALE'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk gele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K.'nin yurt dışından kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, E.K.'nin kullandığı otomobili Yahşihan ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada E.K.'ye ait çantada bulunan çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca araçta 2 hassas terazi bulundu. Sürücü E.K. ile yanındaki O.K, A.K. ve E.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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