Son Dakika Haberleri: 'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir kahvede, 'çay parası' nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]


DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir kahvede, 'çay parası' nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Eski Karakurt Yolu üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş.'ye (38) ait kahveye gelen ve bir süre oturduktan sonra içtikleri çayın ücretini ödemeden kalkmak isteyen bir grup ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kahvehane sahibi S.Ş.'nin kardeşleri K.Ş. ve S.Ş.'nin de dahil olduğu tüfek ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı ileri sürülen bir bıçak ve bir tüfek ele geçirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
Polis, Pamukkale, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı Genç kızı taciz edip kaçan yabancı uyruklu sapığı, mahalleli tekme tokat dövdü Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]