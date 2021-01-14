Çay poşetlerinden esrar çıktı - Son Dakika

Çay poşetlerinden esrar çıktı

Çay poşetlerinden esrar çıktı
Son Güncelleme: 14.01.2021 17:55

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki karton kutuda çay poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki karton kutuda çay poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Y. (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nden İzmir'e gelen bir kişinin esrar taşıdığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bu sabah şüphelinin bulunduğu otobüsü durdurarak, arama yaptı. Bagajdaki karton kutuda, çay poşetleri içine saklanmış 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli U.Y. (30)  emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Esrar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay poşetlerinden esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çay poşetlerinden esrar çıktı - Son Dakika
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