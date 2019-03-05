Çay Sektörü Sorunlarının Çözümü İçin Harekete Geçiliyor

Çay sektöründe üretimden tüketim aşamasına kadar yaşanan sorunların tespiti ve bunların çözümü için harekete geçiliyor.

Çay sektöründe üretimden tüketim aşamasına kadar yaşanan sorunların tespiti ve bunların çözümü için harekete geçiliyor.



"3T Tarım-Ticaret-Turizm" sloganı ile "12x12 Karadeniz Toplantıları"nı düzenlemeye başlayan Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) Başkanları bu ay içinde çay konusunda gerçekleştirilecek organizasyon için Rize'de bir dizi görüşmelerde bulundular.



Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Genç'ten oluşan TTB heyeti Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Seyis'i ziyaret ederek başta çay ile olmak üzere çeşitli konularda görüş alış verişi yaptılar.



TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Karadeniz Toplantıları'nın ilkinin iki bölüm halinde Türk fındığı için büyük tehlike arz eden hastalık ve zararlılar, özellikle de kahverengi kokarca ile ilgili olarak Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirildiğini belirterek, "Tamamen belirlenen sonucu elde etmeye yönelik olarak bu toplantıları yapıyoruz. Bölgemizin iki önemli ürünü fındık ve çayı ağırlıklı olarak ele alacağız. Tüm tarafların katılımı ve ortak görüşü ile gerçekleştireceğimiz toplantılarda varılan sonuçlar üzerinden hareketle sonuç elde etmeye çaba göstereceğiz. 23 Mart'ta da yapacağımız toplantıda, son yıllarda sıkıntılı bir dönem yaşayan Türk çayını ele alacağız. Sektörle ilgili tüm kesimleri de katılmaya davet ediyoruz" dedi.



TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan'da, özellikle Karadeniz'deki oda ve borsaların öncülüğünde sektörlerle ilgili tüm kurum ve kuruluşları birlikte hareket etmeye davet ederek; "Geçmişte bu birlikteliğin örneklerini yaptık. İyi de sonuçlar elde ettik. Son yıllarda yaşanan kopuklukları gidererek tekrar bir araya gelmek zorundayız. Bunun için akademisyenlerden tutun da, üreticiye kadar aradaki tüm kesimleri kalkınma hareketini bir bütün halinde başarmak için birlikteliğe davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan da çay da sıkıntılı bir süreç yaşandığına dikkat çekerek, "Teşhisleri doğru koymak, gerekenleri de aynı şekilde yapmaz isek, korkarım ki önümüzdeki yıllarda bahçeden sanayisine kadar Türk çay sektörü için çok sıkıntılı geçecektir. Aslında sorunlar da, çözüm yolları da büyük oranda bellidir. Sadece gereken uygulamalar yapılmıyor. Bunun için sadece sektörle ilgili değil, herkesin birlikte hareket etmesi şarttır" ifadelerini kullandı.



RTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaman, Çaykur Genel Müdür Vekili Alim ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyis de, bölge ile ilgili konularda yapılacaklara azami destek vereceklerini bildirdiler. - TRABZON

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