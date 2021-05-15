Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun - Son Dakika

Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun

15.05.2021 11:12
Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun, System.String[]

17 Mayıs Pazartesi günü 1. sürgün yaş çay sezonunu açacak olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2021 yılı yaş çay kampanyasının ilk sürgününde dekar başı kotanın 600 kilogram olduğunu açıkladı.

17 Mayıs Pazartesi günü 1. sürgün yaş çay sezonunu açacak olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2021 yılı yaş çay kampanyasının ilk sürgününde dekar başı kotanın 600 kilogram olduğunu açıkladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama ve üreticilerin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek 2021 yılı yaş çay sezonunun 17 Mayıs 2021 tarihinde başlayacağını duyurdu. Ayrıca açıklamada Başlayacak yeni sezonun ilk sürümünde ÇAYKUR'un yaş çay alım kotasının dekar başına 600 kilogram olacağı da dile getirildi. Açıklamada, "Üreticilerimizin bahçelerini kontrol ederek hasat olgunluğuna ulaşmış olan çaylarını beklemeden toplamaları, kalite anlamında önem arz etmektedir. Hasat esnasında çayın kök, ot, kuru yaprak ve benzeri gibi yabancı maddeler katılmayarak evsafına uygun olacak şekilde toplanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Çayımızın geleceği için kaliteden ödün vermememiz gerekmektedir. Bilinmelidir ki kalite bahçeden başlar. Bu vesile ile tüm üretici, çalışan ve tüketicilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sağlıklı, mutlu ve bereketli bir kampanya geçirilmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.

"İlk sürüm için açıklanan dekar başına 600 kilogramlık kotadan üretici memnun"

Öte yandan, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavide ilk sürüm için açıklanan dekar başına 600 kilogramlık kotanın üreticiyi memnun ettiğini dile getirerek, herkese sezon başlar başlamaz çay tarım arazilerine girmesi yönünde çağrıda bulundu. Mavi "ÇAYKUR kotayı 600 kilogram açıkladı. Mayıs ayı için gerçekten iyi bir kota. İnşallah bunun tamamını dolduracağız. Bizim de üreticilere önerimiz kampanya açılır açılmaz herkes çayını toplamaya başlasın. Muhtemelen izdiham olacak, onun için ne kadar erken çaylığa girersek ve toplamaya başlarsak hem kalitemiz artar hem de sıkışıklığa mahal vermemiş oluruz" dedi.

"İl dışındaki üreticilerimizi derhal buraya davet ediyoruz"

İl dışında yaşayan çay üreticilerine yasakların kalkmasının hemen ardından Rize'ye gelerek çay tarım arazilerine girmeleri noktasında uyarıda bulunan Mavi, "İl dışında ki üreticilerimizi derhal buraya davet ediyoruz. 17 Mayıs'tan sonra büyük bir ihtimalle normalleşmeye geçilecek. Bütün üreticilerimiz 17'sinden sonra yola çıksınlar. Çünkü çay gerçekten olgunluğa erişti, 2-3 gün içerisinde toplanacak hale gelecek. 20 Mayıs'ta bütün üreticilerimizin çaylıkta olması lazım. Mayıs ayında çayın belini kıralım ve izdihama mahal vermeyelim. Fiyatın düşmesini de önleyelim" şeklinde konuştu. - RİZE

Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun
Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun
Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun

Pazartesi, Çaykur, Mayıs, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çay sezonu başlarken üreticiler kotadan memnun - Son Dakika Ekonomi


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