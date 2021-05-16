'Çay Simit İzmit' ilk ünlü konuklarını ağırladı

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği, ünlü isimlerin konuk olduğu 'Çay Simit İzmit' sohbetlerinin ilk bölümü Şarkıcı Fatma Turgut ve Komedyen Cem İşçiler'in katılımlarıyla Başkan Hürriyet'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

İlk ulusal İzmit programı olan Çay Simit İzmit'in ilk bölümünü bekleyen İzmitliler ekran başında videonun yayınlanmasını bekledi. 'Çay Simit İzmit' programının ilk ünlü konukları Fatma Turgut ve Cem İşçiler ilk bölümde ağırlanmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Şarkıcı Fatma Turgut ile Komedyen Cem İşçiler ilk bölüm konukları olduğu programın moderatörlüğünü ünlü oyuncu ve sunucu Çiçek Dilligil üstlendi. İzmit Belediyesi Atatürk Evi'nde çekilen program, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

İlk önce müzeyi dolaşan ve ardından keyifli sohbetlerine başlayan ünlü konuklar, İzmit'in simidini konuşarak programın açılışını gerçekleştirdi. Çiçek Dilligil, "Siz İzmit'in simidini bilir miydiniz? Ben tam bir simit canavarıyım. İzmit'in simidinin müptelası olduk. Onun için de programa 'Çay Simit İzmit' dedik ve ilk konuklarımızsınız. Hepimize hayırlı olsun. Sevgili İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet bizi bir araya getirdi ve böyle bir imkan sundu. Kendisine teşekkür ediyoruz" diyerek programı açtı.

Kocaelispor'un kuruluş yıl dönümü olan 24 Nisan'ı başkan Hürriyet'in Dünya İzmitliler Günü olarak kentlilere hediye ettiğini duyan konuklar jesti oldukça beğendi. Çiçek Dilligil'in sorularıyla geçen program, Fatma Turgut'un sesiyle ve Cem İşçiler'in esprileriyle devam etti. Programda ünlü konuklara İzmit Kafası Dergisi ve Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor Dergisi tanıtılarak hediye edildi. - KOCAELİ