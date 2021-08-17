"Çay soğuk" cinayetinde ifadeler birbirini tutmadı! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka anlattı - Son Dakika

Konya'da bir çay bahçesinde önceki gün "Çay soğuk" tartışması nedeniyle işletmeci tarafından öldürülen Emel Göçer olayında zanlının ve görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ve tanıkların birbirine zıt şekilde ifade vermeleri dikkat çekti. İşletmeci, tetiği bilerek çekmediğini savunurken, görgü tanıkları olayda kasıt olduğunu söyledi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Seydişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde bulunan yol kenarındaki çay bahçesinde Emel Göçer'in başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Muhammed İ, ifadesinde psikolojik sorunlarının olduğunu öne sürerek, cezaevinden 7-8 ay önce tahliye edildiğini anlattı.

ÇAYIN SOĞUK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Olay gününü anlatan zanlı, 3 gözleme ve bir semaver çay istenmesi üzerine servis yaptığını, müşterilerinin daha sonra kendisini çağırarak "Çay soğuk" dediklerini iddia etti.

"BİR AN ELİM TİTREDİ VE TABANCA ATEŞ ALDI"

Bunun üzerine semaveri kontrol etmeye gittiğini belirten Muhammed İ, şu beyanlarda bulundu: "Ben de semaverdeki sıcak suyun altına parmağımı sokup elim yanınca çektim. 'Su sıcak. Beğenmediyseniz bırakın gidin.' dedim. Bana tokat atınca sinirlendim. Yediğim tokadı hazmedemedim. Panikatak oldum. İçerideki dolapta bulunan babama ait tabancayı alıp dışarı çıktım. Annem beni arkamdan tutmaya çalıştı. Bayanlar anneme de bağırıyordu. Dışarı çıktığımda elimdeki silahı sallayarak 'Gidin buradan.' dedim. Parmağımın tetikte olması nedeniyle bir an elim titredi ve tabanca bir kez ateş aldı."

"ARABANIN YANINA GELİP, BAŞINA ATEŞ ETTİ"

Olay anında maktul Emel Göçer'in yanında bulunan arkadaşı Nurcan Atik ise yaşananları şöyle anlattı: "Verdiğimiz gözleme ve çay siparişleri geldikten sonra Emel arkadaşım 'Çay soğuk.' dedi. İş yeri sahibi de 'Çayı şimdi getirdim. Neresi soğuk?' dedi. Emel'e 'Çayın neresi soğuk?' diye semaverin yanına gelmesini söyledi. Emel, semaverin yanında elindeki bardağı gösterdiği sırada erkek şahıs Emel'e tokat attı. Emel, düşecek gibi oldu. Semavere çarpınca semaver döküldü. Erkek şahıs içeriden aldığı silahı bize doğrultarak yanımıza geldi. Korkup arabalara kaçtık. Emel aracın yanına geldi. Şahıs da koşarak yanımıza geldi ve hiçbir şey söylemeden Emel'in kafasına bir el ateş etti."