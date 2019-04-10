Çay Suyunda Mahsur Kalan Vatandaşı İtfaiye Ekipleri Böyle Kurtardı
38 dakika önce
Çay suyunda mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri böyle kurtardıMUĞLA - Muğla'da son iki gündür devam eden sağanak yağışlar ile barajlardaki doluluk oranının üst seviyelere yükselmesi sonrası Milas Geyik Barajı'nda kapaklar açılınca faciadan dönüldü.
Çay
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:59 Kaynak: İHA
suyunda mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri böyle kurtardı
MUĞLA - Muğla
'da son iki gündür devam eden sağanak yağışlar ile barajlardaki doluluk oranının üst seviyelere yükselmesi sonrası Milas Geyik Barajı
'nda kapaklar açılınca faciadan dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, Milas Balcık mevkisinde bulunan Sarıçay üzerinden 48 ABM 17 plakalı minibüs ile çay üzerinden geçmeye çalışan sürücü Haldun Topçu, çay üzerinden geçtiği esnada Geyik Barajı'nın kapakların açılması ile su seviyesi birden yükseldi. Saat 18.15 sıralarında yaşanan olay sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ip yardımı ile yükselen çay suyunda mahsur kalan araç sürücüsü Haldun Topçu, yanındaki İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile olası bir faciadan kurtarıldılar. İtfaiye ekipleri çay üzerinde mahsur kalan aracı da sudan çekti.
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