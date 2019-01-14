Çay Tiryakisi Papağan 'Limon'
34 dakika önce
Amasya'da yaşayan Kaytan ailesinin 'sultan papağanı' türü 'Limon', çayı adeta kana kana içiyor.
Amasya
'da yaşayan Kaytan ailesinin 'sultan papağanı' türü 'Limon', çayı adeta kana kana içiyor.
Amasya'da Kaytan ailesinin sevimli kuşu 'Limon' tam bir çay tiryakisi. Kafesinden çıkınca çay kaşığının sesini duyar duymaz hareketlenen 'sultan papağanı' türü 'Limon', çayı adeta kana kana içiyor.
Demledikleri çayı içerken elindeki bardağa doğru hareketlenen kuşunun kafasını sokup birkaç yudum alması sonrası bunu alışkanlık haline getirdiğini belirten sahibi Cemile Kaytan, "Günde 1-2 bardak çay içiyor. Ilık halde içiriyorum" dedi.
Bahçeleriçi Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan 77 yaşındaki Kaytan, daha öncede kuş beslediğini ancak ilk defa bir kuşun çay içtiğini gördüğünü anlatarak bu duruma kendilerinin de şaşırdığını söyledi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:58 Kaynak: İHA
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