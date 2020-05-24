Çay toplamak için Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı - Son Dakika

Çay toplamak için Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı

Çay üreticilerine uygulanan seyahat yasağının kalkmasıyla Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı.

Çay toplamak için Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı, System.String[]

Çay üreticilerine uygulanan seyahat yasağının kalkmasıyla Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı.

10 bine yakını İstanbul olmak üzere şehir dışında yaşayan Rizeli çay müstahsilleri araçlarla 20 Mayıs'tan itibaren Rize'ye gelmeye başladı. Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklamasına göre, il dışında yaşayıp da Rize'ye gelmek için başvuru yapan kişi sayısı 35 binleri bulurken bu sayının 40 bin olması bekleniyor. Öte yandan Rize'ye giren kişi sayısı ise 15 bin 394'e ulaştı.

GELENLER TEK TEK ARANIYOR

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan çağrı merkezi ile Rize girişinde kaydı tutulan vatandaşlar tek tek aranarak sosyal izolasyon hakkında bilgi veriliyor. 80 kişilik ekip tarafından itina ile yürütülen süreçte 13 bine yakın il dışından gelen vatandaş telefonla aranarak sorumlulukları hatırlatıldı.

ÇAY ÜRETİCİSİNE ÖZEL UYGULAMA

Çay sezonunun açılmasıyla Rize'ye gelecek olan çay üreticilerinin fazla olması nedeniyle korona virüs salgınına karşı Rize'de Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem geliştirdi. İl dışından gelen çay üreticileri evlerinde karantinada iken hane içerisinden belirlenen 1 kişiye korona virüs testi yapılıyor. Yapılan testin sonucunda kişi de korona virüse rastlanmazsa, o kişi evden ailesinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere markete, bakkala veya fırın gibi zorunlu ihtiyaçları giderebilmek için çıkabiliyor. Arefe günü başlayan bu uygulamada ilk gün toplamda 4 bin 500 aileden birer kişi seçilerek korona virüs testi yapıldı. Rize'de günde ortalama 250 test yapılabildiği için kişilerden alınan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Bakanlılığı'na gönderilmek üzere yola çıktı. Alınan numuneler üzerinde yapılan testlerin negatif çıkması halinde bu vatandaşların evlerinden ailelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden dışarıya çıkabildiği gibi çayını satmak için çay alım yerlerine de gidebilecek. 14 günlük karantina süreleri dolduğunda ise diğer aile bireyleri de normal hayata dönebilecek.

110 EKİP NUMUNE ALIYOR

Konu hakkında açıklama yapan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yıldız Mete, oluşturdukları çağrı merkeziyle il dışından Rize'ye gelen vatandaşların telefonla aranarak sosyal izolasyon ve korona virüs hakkında bilgi verdiklerini dile getirdi. 110 ayrı ekibin sadece test yapmak için sahada olduğunu sözlerine ekleyen Mete "Rize ili olarak, il dışından şehrimize gelen her aileden bir kişiye tarama yapıyoruz. Bu tarama için müdürlüğümüzde çok yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 80 personelimiz listeleri oluşturup kişilere bilgi vermekte ve yerleri belirlemekte. Bayram boyunca sahaya çıkılarak her aileden 1 kişiden test alınmaya devam edilecek ve bu testlerin sonuçları ivedi olarak vatandaşlarımıza bildirilecek" dedi.

10'U ÖĞRETMEN 80 GÖNÜLLÜ TELEFON BAŞINDA

Telefonla kişiler belirlenirken bu insanlara yine sosyal izolasyon kuralları hakkında bilgi veriliyor. Aynı zamanda sağlık durumlarını sorguluyoruz ve herhangi bir olumsuzlukta bilgi verebilecekleri yerleri kendilerine iletiyoruz. Test alınacak kişiler hakkında muhtarlar aranarak, mahallelerinde bulunan kişiler hakkında bilgiler verildi. Mahalleye gidildiğinde ne gibi işlemler yapılacak, köylerinde bizim listelerimizden hariç gelen var mı diye kıyaslama açısından kontroller yapılıyor. Bu çalışmanın içerisinde sadece sağlık çalışanları değil Milli Eğitim'den de 10 öğretmenimiz destek veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz, bu süreç boyunca her gün buraya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çay toplamak için Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı - Son Dakika

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