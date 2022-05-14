Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi - Son Dakika

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Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Erdoğan, verdiği müjde ile kalabalığı adeta coşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...