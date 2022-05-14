Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi - Son Dakika
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Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi

14.05.2022 15:54

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alım taban fiyatının 6 lira 70 kuruşa yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Erdoğan, verdiği müjde ile kalabalığı adeta coşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." dedi.

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Son Dakika Güncel Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi - Son Dakika
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