Çay üreticilerinden üzüm üreticilerine jest

Kabuğunda bulunan 'respevetral' maddesi sayesinde kuvvetli bir antioksidan olan ve birçok faydası olduğu tespit edilen kokulu siyah üzüm Rize'de üreticiler tarafından yetiştirilmeye devam ediyor.

Çay Üreticileri Derneği (ÇAYÜDAD) ve Merkez Muhtarlar Derneği, bir çok yetiştiricinin geleneksel yöntemlerle suyunu çıkardığı kokulu siyah üzümde üreticinin işini kolaylaştırmak için üzüm sıkma makineleri aldı. Rize'ye özgü bir tatlı olan pepeçura ve pekmez yapımında kullanılan üzüm suyunu sıkma noktasında üreticilere büyük ölçüde kolaylık sağlayacağı belirtilen 2 üzüm sıkma makinesinin tanıtımı yapıldı. Törende bir konuşma yapan ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, "Rize'de yetişen kokulu siyah üzümden pepeçura ve pekmez yapılıyor. Bu işin en meşakkatli kısmı üzümün suyunu çıkarmaktır. Bizde 2 makine alarak üreticilerimize üzüm suyunu sıkma konusunda yardımcı olmak istedik. Temin ettiğimiz iki makine ile bu pandemi sürecinde üreticilere büyük bir kolaylık sağlandı. Ayrıca üzümün şeker oranının ölçümlerini gerçekleştirdik. Engindere mahallesindeki üzümlerin şeker oranları 16 seviyesinde çıktı. 5 puan daha çıkması lazım. Bu şekilde çıkarılan üzüm suyundan yapılacak pepeçura ve pekmez ekşi olacaktır. Toplamak için 10 gün daha bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkez Muhtarlar Derneği adına törende bulunan Tophane Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Koçali ise, bu hizmetin vatandaşlara ister Rize Muhtarlar Derneği'nde isterlerse kendi yerlerinde verileceğini aktardı.

Üzüm pekmezi yapımında bir çok yanlışın yapıldığını ifade eden Ziraat Mühendisi Şener Bülbül de, taze üzümün dalından alınıp hiç bekletilmeden çıkarılan şırasının ekşi olduğunu ve bu ekşiliği gidermek için bölgede içine şeker katıldığını ifade ederek, "Bu hiç doğru bir uygulama değil. Şıranın katılaştırma işlemlerinde çok yoğun ısı kullanılması sırasında kanserojen oranları çok yükseğe çıkıyor. Sağlıklı bir ürünü üretim aşamasındaki yanlışlar sebebiyle heba ettiğimizi bir kez daha gördük. Çok daha dikkatli davranmalıyız" şeklinde konuştu. - RİZE