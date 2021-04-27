Çay üreticilerine tam kapanma olmadan "Köyünüze dönün" çağrısı - Son Dakika

Çay üreticilerine tam kapanma olmadan "Köyünüze dönün" çağrısı

27.04.2021 14:00
Çay üreticilerine tam kapanma olmadan

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, Rize dışında İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan çay üreticilerine tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan Perşembe akşamından önce memleketlerine dönmesi çağrısında bulundu.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, Rize dışında İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan çay üreticilerine tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan Perşembe akşamından önce memleketlerine dönmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni tedbirlerde yer alan şehirler arası seyahat kısıtlaması çay üreticilerinin de gözünü korkuttu. Açıklamanın ardından Rize'ye gelme planları yapan çay üreticileri büyükşehirlerde izin belgesi çıkarmanın peşine düştü.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi ise çay üreticilerinin Rize'ye erken gelmeleri ve Ramazan'a kadar evlerinde karantina sürelerini tamamlamaları noktasında uyardı. Çay üreticilerinin Cuma gününe kadar gelmesi gerektiğini, aksi takdirde bayramdan sonra bir pandemi kargaşası yaşanacağını dile getiren Başkan Mavi "Bizim şehir dışındaki üreticilere tavsiyemiz Cuma gününe kadar memleketlerine dönsünler. Karantinalarını burada geçirsinler. Bayramdan sonra çay başlayacak. Hiç sorun olmadan çaylarını toplamaya devam ederler. Şayet bayramdan sonraya kalırlarsa çay zamanında burada pandemi kargaşası olacak. Onun için istiyoruz ki Rize'ye ve bölgeye gelmek isteyen çay üreticileri bir an evvel gelsinler. Bayramdan sonra hastalığı atlatmış bir şekilde çaya başlarız. Buradakiler ve şehir dışından gelecek olanlar bir sorun yaşamazlar. Havalar soğuk gidiyor. Çayın başlaması büyük ihtimal Mayıs'ın 15'ini bulacak. Çay açısından bereketli bir sezon bekliyoruz. Umarım fiyatı da öyle olur. Yasaklar bakımından üzerinde çay defteri olan otomatik olarak izinli sayılıyor. Bağına bahçesine gidebiliyor. Ailesi ise üreticinin ailesi olduğunu ispatlayan kağıtları nüfus müdürlüğünden aldıkları taktirde çay bahçelerine onlar da gidebiliyor. Hem polis hem jandarma tarafından herhangi bir ceza uygulanmayacak. İki gün içerisinde bu belgelerin alınması gerekiyor. Sıkışıklık olmadan üreticilerimiz işini halletmesi lazım" dedi. - RİZE

Çay üreticilerine tam kapanma olmadan Köyünüze dönün çağrısı
Çay üreticilerine tam kapanma olmadan Köyünüze dönün çağrısı

İstanbul, Ankara, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çay üreticilerine tam kapanma olmadan 'Köyünüze dönün' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak         
12:16
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 14:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çay üreticilerine tam kapanma olmadan "Köyünüze dönün" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement