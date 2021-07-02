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Çay üreticisi ikinci sürgünde dekara 700 kilo kota bekliyor - Son Dakika

Çay üreticisi ikinci sürgünde dekara 700 kilo kota bekliyor

02.07.2021 12:28
Çay üreticisi ikinci sürgünde dekara 700 kilo kota bekliyor, System.String[]

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, her türlü ÇAYKUR'a destek verdiklerini ve güvendiklerini söyledi.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, her türlü ÇAYKUR'a destek verdiklerini ve güvendiklerini söyledi.

Mavi, dernekte düzenlediği basın toplantısında, birinci sürgün yaş çay alımının sona erdiğini, ÇAYKUR'un 315 bin ton yaş çay aldığını ifade etti.

Mavi, bazı özel sektör firmalarının fırsatçılık yaptığını savunarak, şöyle konuştu:

"Özel sektör 200 bin tona yakın bir çay aldı. 100 bin ton çayı bir lira eksiğine aldı. 100 milyon lira üreticinin cebine az girdi. 100 milyon lira demek 100 tonluk 10 tane fabrika demek. Buda özel sektöre 10 tane fabrika yaptık demektir. Özel sektör 'kuru çaya zam yok, zam yok' diye dinlendirdi. Bu sene kuru çaya yapılan zam yüzde 17'e ulaştı. Yaş çaya yapılan zam yüzde 18, kuru çaya yapılan zam ise yüzde 17 oldu. Bakalım ikinci sürgün döneminde özel sektör ne bahane üretecek."

İkinci sürgünden beklentileri olduğunu dile getiren Mavi, şunları kaydetti:

"ÇAYKUR'un 15 temmuzda kampanyayı açmasını istiyoruz. Kurban bayramı var. Aksi takdirde bayramdan sonra yine bir izdiham olacak. Biz bunu istemiyoruz. Burada üreticiler bir iki gün çaya giremeyecekler. Vatandaşın beklentisi ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay döneminde kotayı 700 kiloya çıkarmasıdır. Çünkü özel sektörün düşük fiyatta çay almaya gidemeyecektir. Vatandaşın beklentisi bu yönde. Her türlü ÇAYKUR'a desteğimizi veriyoruz ve güveniyoruz. Özel sektöre buradan sesleniyoruz. Gelin devletin verdiği fiyattan çay alın bizde size çay verelim. Ne ÇAYKUR zor durumda kalsın, ne siz nede üreticiler zor durumda kalsın. Burda birbirimizi koruyalım."

Çay üreticisi ikinci sürgünde dekara 700 kilo kota bekliyor
Çay üreticisi ikinci sürgünde dekara 700 kilo kota bekliyor

Fabrika, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çay üreticisi ikinci sürgünde dekara 700 kilo kota bekliyor - Son Dakika


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