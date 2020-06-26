Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı - Son Dakika

Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak 20 milyon liralık yatırım ile içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak 20 milyon liralık yatırım ile içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu.

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Seçer, Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerini ziyaret ederek, esnaf, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Seçer'e, meclis üyeleri ile belediyeden ve MESKİ Genel Müdürlüğünden bürokratlar eşlik etti. Başkan Seçer, saha gezisine ilk olarak Çilek Mahallesi'nde bulunan bir ihracat firmasını ziyareti ile başladı. Seçer, çalışanlara kolaylıklar diledikten sonra, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren firma yöneticisinin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.


Mahallelerin su problemi tarihe karışıyor


Ziyaretleri sırasında her 2 mahalle halkına da müjde veren Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak toplam 20 milyon liralık yatırım ile mahallelerdeki içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu. Seçer, Abdi İpekçi Caddesi için de yol sözü verirken, Büyükşehir Belediyesi sayesinde caddenin yol probleminin tarihe karışacağını duyurdu.


Başkan Seçer, Çay Mahallesi Deliçay'da da esnafı ziyaret ederken, su faturaları konusunda vatandaştan gelen sorulara da yanıt verdi. Saha gezisi taziye ziyareti ile sona eren Başkan Seçer, Çay Mahallesi'nde trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Baran Şahin'in ailesine baş sağlığı diledi.


Seçer'in mahalle ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetlerin yazılı olduğu el broşürleri ile sağlık paketleri dağıtıldı. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı - Son Dakika

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