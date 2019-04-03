Son Dakika Haberleri: Çay ve Kahve Akciğer Kanseri Riskini Artırabilir

Çay ve Kahve Akciğer Kanseri Riskini Artırabilir

12 dakika önce

ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Çay ve Kahve Akciğer Kanseri Riskini Artırabilir, System.String[]
ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Jingjing Zhu liderliğinde yürütülen araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında ABD ve Asya'da 1,2 milyon kişinin katıldığı 17 farklı araştırmanın verileri incelendi. Katılımcıların ortalama 8,6 yıl boyunca takip edildiği ve 20 bin 500'den fazlasının süreç içinde akciğer kanserine yakalandığı belirtildi.

Uzmanlar, sigara içmeyenler için günde iki ya da daha fazla fincan kahvenin, akciğer kanseri riskini yüzde 41, iki ya da daha fazla bardak çayın da yüzde 37 oranında artırdığı sonucuna vardı.

Risk oranında, kişinin yaşı, ırkı ve içtiği kahvenin türüne göre önemli bir değişiklik gözlenmediği, bilhassa kafeinsiz kahvenin, kafeinli olandan yüzde 15 daha yüksek risk oranıyla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Zhu, araştırmalarının gözleme dayalı olduğuna, kahve ile akciğer kanseri arasındaki neden sonuç ilişkisini tam olarak bilmediklerine işaret ederek, kavurma aşamasında ortaya çıkan bir durumun riski artırıyor olabileceğini aktardı.

Araştırmanın bulguları, Amerikan Kanser Araştırma Derneği'nin 31 Mart'ta düzenlenen yıllık toplantısında sunuldu.

Levine Kanser Enstitüsü'nden doktor Julie Fisher, bulguları "ilginç ve merak uyandırıcı" sözleriyle nitelendirirken, bu bağlantıya ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:46 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi Enflasyon Rakamlarının Açıklanmasının Ardından Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 18:58:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çay ve Kahve Akciğer Kanseri Riskini Artırabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]