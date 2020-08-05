Çay yapmak için sobayı benzinle tutuşturan kişi yandı - Son Dakika

Ardahan'da çay yapmak için sobaya döktüğü benzinin aniden alev almasıyla vücudunun çeşitli yerleri yanan 81 yaşındaki Kadim Ercan, Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Çıldır ilçesinin Kayabey köyünde sobaya döktüğü benzinin alev alması sonucu başı, yüzü ve göğsünde yanık oluşan Ercan, ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Erzurum'da tedavisine devam edilen Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek Kayabey köyüne tatile gittiklerini ve çay yapmak için sobayı yakmaya çalıştığını söyledi.

Oduna benzin döküp sobaya attığını anlatan Ercan, "Plastik şişede benzin vardı, sobaya dökünce aniden alevler yükseldi. Şişe de alev aldı ve üzerime sıçradı." dedi.

Ercan, yanan elbisesini söndüremediğini belirterek, çevredekilerden yardım istediğini dile getirdi.

Eşi ve köy muhtarının yardımıyla alevlerin söndürüldüğünü aktaran Ercan, "Üzerimdeki pijama tutuştu. Göğsüm, kollarım, yüzüm ve başımda yanıklar oluştu. Ben yandım başka kimseler yanmasın. Vatandaşları uyarıyorum, benzin ve yanıcı maddelerle sobaya bir şey dökmesinler. Vatandaşlar dikkatli olsun." ifadelerini kullandı.