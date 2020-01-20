Çay yatağına inen karaca görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çay yatağına inen karaca, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İlçenin yüksek kesimlerinden gelerek Harmason mevkisinde Karadeniz'e dökülen Ezine Çayı'na gelen karaca, burada bir süre dolaştı. Bu sırada karacayı fark eden İbrahim Köse, cep telefonu kamerasıyla görüntü aldı.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının ormanlık alana yakın olması nedeniyle sürekli çay yatağına indiğini söyledi.

İş çıkışında karacayı fark ettiğini anlatan Köse, "Çay yatağından su içiyordu, beni gördü ve koşmaya başladı. Bir süre bana baktı ve daha sonra hızlı bir şekilde çıkış aradı. İlk boşluktan önce yola, ardından ormanlık alana doğru ilerledi. Ben de tüm bu anları kayıt altına aldım." ifadelerini kullandı.