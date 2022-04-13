ÇAY YATAĞINA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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ÇAY YATAĞINA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

13.04.2022 22:13

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çay yatağına uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çay yatağına uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza saat 19.35 sularında Gülüç beldesi sahil bandında meydana geldi. Mücahit Atakan Yazıcı (22) idaresindeki 67 ACK 619 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İlk olarak sahil bandındaki yürüyüş yoluna giren otomobil, Gülüç çayı yatağına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüyü özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, Ereğli, Gülüç, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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