Çay yüklü aracın üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Çay yüklü aracın üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

05.08.2023 11:45

Artvin'in Arhavi ilçesinde içi ve üstü çay bohçası ile dolu hafif ticari aracın üzerinde bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracın iç ve üst bölümü çay bohçalarıyla dolarken, bagaj kapağı açık bir şekilde ilerliyor. Bu yetmezmiş gibi aracın üst bölümünde bulunan çay bohçalarını üzerinde oturan iki kişinin yolcuğu ise görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Yolda seyreden bir başka sürücünün kaydettiği görüntüler görenlere 'Pes' dedirtti.

Çay yüklü aracın üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde içi ve üstü çay bohçası ile dolu hafif ticari aracın üzerinde bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Kavak köyü yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari aracın tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Aracın iç ve üstü bölümü çay bohçalarıyla dolarken, bagaj kapağı açık bir şekilde ilerliyor. Bu yetmezmiş gibi aracın üst bölümünde bulunan çay bohçalarını üzerinde oturan iki kişinin yolcuğu ise görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yolda seyreden bir başka sürücünün kaydettiği görüntüler görenlere "Pes" dedirtti.

Kaynak: İHA
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Artvin, Arhavi, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay yüklü aracın üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çay yüklü aracın üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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