Son Dakika Haberleri: Çaya 22tl Vermeye Değer Mi?

Çaya 22tl Vermeye Değer Mi?

1 saat önce

Selam gençler!

Selam gençler!

Yerli ve milli vazgeçilmezimiz olan çay uğruna ufak bir maceramız var. Bu sefer sevgili Nihat da bana eşlik etti sağ olsun, biz çok eğlendik. Umarım siz de beğenirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube

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