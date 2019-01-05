Çaya 22tl Vermeye Değer Mi?

Selam gençler!

Selam gençler!



Yerli ve milli vazgeçilmezimiz olan çay uğruna ufak bir maceramız var. Bu sefer sevgili Nihat da bana eşlik etti sağ olsun, biz çok eğlendik. Umarım siz de beğenirsiniz.

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