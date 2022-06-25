Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu - Son Dakika
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Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu

25.06.2022 22:50

Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu İki kişinin kurtarıldığı kazada kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor Hurdaya dönen kamyon çaydan çıkartıldı, işçinin izine rastlanılamadı Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun çaya...

Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu

İki kişinin kurtarıldığı kazada kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Hurdaya dönen kamyon çaydan çıkartıldı, işçinin izine rastlanılamadı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan işçiyi arama çalışmaları 2 gündür devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri kayıp işçiyi bulmak için seferber olurken havanın kararmasıyla bugün çalışma sonlandırıldı.

Kaza, Güzelbağ Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Geçen yıl orman yangınları sırasında zarar gören orman sahasında kesimi yapılan tomrukları taşıyan Gültekin Alkan idaresindeki 74 AAT 978 plakalı kamyon kontrolden çıkıp Alara Çayı'na devrildi. Araç içerisinde bulunan Gültekin Alkan ve Halil Boztaş yaralı olarak karaya çıkarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Güzelbağ Karakolu'na bağlı jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin Alkan ve Halil Boztaş sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırırken araçta yapılan aramada yolcu konumunda bulunan Sefa Kadıoğlu'na ise ulaşılamadı.

2 gündür kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Aynı gün başlanan arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, Side Sulatı Arama-Kurtarma ekipleri destek verdi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve çay boyunca botla ve dalgıç adamlar arama faaliyeti yürütülürken, diğer yandan kamyonun altında olma ihtimaline karşı da çalışma yapıldı. Hurdaya dönen kamyon sular içerisinden çıkartılırken Kadıoğlu'na dair bir ize rastlanılamadı. Gün boyunca devam eden çalışmalar havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Kadıoğlu'nu arama çalışmalarının yarın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

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Çaya devrilen kamyondaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu Çaya devrilen kamyondaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayı'nın sularına kapılarak kayboldu Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayı'nın sularına kapılarak kayboldu
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu - Son Dakika
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