Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu

İki kişinin kurtarıldığı kazada kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Hurdaya dönen kamyon çaydan çıkartıldı, işçinin izine rastlanılamadı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan işçiyi arama çalışmaları 2 gündür devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri kayıp işçiyi bulmak için seferber olurken havanın kararmasıyla bugün çalışma sonlandırıldı.

Kaza, Güzelbağ Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Geçen yıl orman yangınları sırasında zarar gören orman sahasında kesimi yapılan tomrukları taşıyan Gültekin Alkan idaresindeki 74 AAT 978 plakalı kamyon kontrolden çıkıp Alara Çayı'na devrildi. Araç içerisinde bulunan Gültekin Alkan ve Halil Boztaş yaralı olarak karaya çıkarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Güzelbağ Karakolu'na bağlı jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin Alkan ve Halil Boztaş sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırırken araçta yapılan aramada yolcu konumunda bulunan Sefa Kadıoğlu'na ise ulaşılamadı.

2 gündür kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Aynı gün başlanan arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, Side Sulatı Arama-Kurtarma ekipleri destek verdi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve çay boyunca botla ve dalgıç adamlar arama faaliyeti yürütülürken, diğer yandan kamyonun altında olma ihtimaline karşı da çalışma yapıldı. Hurdaya dönen kamyon sular içerisinden çıkartılırken Kadıoğlu'na dair bir ize rastlanılamadı. Gün boyunca devam eden çalışmalar havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Kadıoğlu'nu arama çalışmalarının yarın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.