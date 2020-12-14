Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi

14.12.2020 17:34
Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediye işçisi Veli Uyar (37) düştüğü Oba Çayı'nda yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediye işçisi Veli Uyar (37) düştüğü Oba Çayı'nda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi Müderrisler Sokak'ta meydana geldi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işçi Veli Uyar, Oba Çayı civarındaki parkta temizlik yaparken henüz bilinmeyen nedenle suya düştü. Bir süre sonra Veli Uyar'ı suda hareketsiz halde görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Veli Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veli Uyar'ın cansız bedeni koronavirüs testi yapıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Sara hastası olduğu ve kriz geçirdikten sonra suya düşmüş olabileceği değerlendirilen Veli Uyar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi

Alanya Belediyesi, Alanya, İşçi, Oba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil         
17:30
Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Antalya'da 3 metrelik dev dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi Antalya'da 3 metrelik dev dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi         
16:22
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor         
15:23
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor         
13:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 17:44:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei