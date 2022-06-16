Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor - Son Dakika
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Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor

16.06.2022 15:13
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı, gören arkadaşları kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu.İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı. Güneş'i arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen, Bitlis ve Van'dan gelen toplam 135 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.


Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor
YORUMLAR
500
Tek bir poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edilmişti! Cinsel organ boyunu kısaltıyormuş Tek bir poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edilmişti! Cinsel organ boyunu kısaltıyormuş Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, AA'nın sorularını yanıtladı: (2) Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, AA'nın sorularını yanıtladı: (2)
Kaynak: DHA

Güneş, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaya düşen hemşire 6 gündür aranıyor - Son Dakika
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