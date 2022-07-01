ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI - Son Dakika
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ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI

01.07.2022 16:23

SİİRT'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları 10 gün daha uzatıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları 10 gün daha uzatıldı. Çalışmaların 21'inci gününde Güneş'e dair bir ize rastlanamadı.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eyyüp Güneş için sürdürülen arama çalışmaları Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla 10 gün daha uzatıldı. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, 21'inci günde insansız hava aracı desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Kayıp hemşireyi aramaları çalışmaları 21'nci gününde kara, hava ve suda yürütülüyor Kayıp hemşireyi aramaları çalışmaları 21'nci gününde kara, hava ve suda yürütülüyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI - Son Dakika
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