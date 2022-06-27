Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 17'nci gün - Son Dakika
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Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 17'nci gün

27.06.2022 11:52
Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 17'nci gün

SİİRT'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 17'nci güne girildi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 17'nci güne girildi. Bitlis ve Van'dan 140 kişilik ekip, Güneş'i arıyor.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak 17 gündür sonuç alınamadı. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, insansız hava aracı desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.


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Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 14'üncü gün Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 14'üncü gün
Kaynak: DHA

Bitlis, Güneş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 17'nci gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 17'nci gün - Son Dakika
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