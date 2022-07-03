ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 23'ÜNCÜ - Son Dakika
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ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 23'ÜNCÜ

03.07.2022 16:57

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i, arama çalışmalarında 23'üncü güne girildi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i, arama çalışmalarında 23'üncü güne girildi.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak 23 gündür sonuç alınamadı. Suyun debisinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, insansız hava aracı (İHA) desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

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ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜN UZATILDI Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 23'ÜNCÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAYA DÜŞEN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 23'ÜNCÜ - Son Dakika
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