Çaya düşen kız ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde çaya düşen Suriyeli Doğa Zaher (9) ile onu kurtarmak için suya atlayan babası Abdulbased Zaher (40) boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Serada çalışan Abdulbased Zaher, kızı Doğa ile Aksu Çayı kenarında yürüyüşe çıktı. Bu sırada Doğa Zaher henüz bilinmeyen nedenle suya düştü. Kızının düştüğünü gören baba Zaher de kızını kurtarmak için suya atladı. Suda çırpınan baba ve kız, vatandaşların yardımıyla çaydan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Zaher ve kızı Doğa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba ve kızının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.