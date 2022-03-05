Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu - Son Dakika
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Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu

05.03.2022 22:33

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde avladıkları ördeğin peşinden Gerede Çayı'na giren Muzaffer Z. (51) akıntıya kapılıp boğuldu.

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde avladıkları ördeğin peşinden Gerede Çayı'na giren Muzaffer Z. (51) akıntıya kapılıp boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Dodurga köyü yakınında meydana geldi. Muzaffer Z. ile 2 arkadaşı, avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine geldi. Av tüfeği ile vurdukları ördeğin Gerede Çayı'na düşmesi üzerine Muzaffer Z., ördeği almak için suya girdi. Akar suyun şiddetiyle dengesini kaybeden Muzaffer Z. akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay içerisinde ve etrafında yapılan arama sonucunda Muzaffer Z.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muzaffer Z.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu
Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu
Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu

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Zonguldak, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu - Son Dakika
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