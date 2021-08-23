Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı