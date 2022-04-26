Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı

26.04.2022 10:07
Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşürdüğü cep telefonunu almak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşürdüğü cep telefonunu almak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçen Porsuk Çayı'na düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen Musa K. suya girdi. Bir süre sonra Musa K.'nin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri ile ambulans sevk edildi. Çay üzerindeki köprünün sudaki ayağına tutunarak su üstünde durmayı başaran Musa K., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Musa K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

(İHA)

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Porsuk çayı, Eskişehir, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı - Son Dakika


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