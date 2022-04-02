Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün - Son Dakika
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Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün

02.04.2022 12:43
Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmaları 2'nci günde de devam etti.

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmaları 2'nci günde de devam etti.

Olay, 31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü. Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışması devam ediyor. 2 gündür sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadığı ancak yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi.


Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün
Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün
Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün
Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün
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31 Mart, Derecik, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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