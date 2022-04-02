Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (4) - Son Dakika

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik Çayı'na düşerek kaybolan ve bugün naaşına ulaşılan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/ Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, P.Atğm. Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 02 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda P.Atğm. Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA,