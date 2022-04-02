Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (4)

02.04.2022 20:25
Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (4)

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik Çayı'na düşerek kaybolan ve bugün naaşına ulaşılan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için açıklama yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik Çayı'na düşerek kaybolan ve bugün naaşına ulaşılan  Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/ Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, P.Atğm. Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 02 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda P.Atğm. Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA,


YORUMLAR
500
Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi Son dakika haberleri | İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Son dakika haberleri | İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Derecik, Hakkari, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (4) - Son Dakika


Son Dakika
20:14 Ağaç kesimi yapan 3 ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
20:01 "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:57 Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
19:33 Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 20:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement