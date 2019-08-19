Son Dakika Haberleri: Çaya elektrik verip balık avlamak istedi, akıma kapılarak öldü
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Çaya elektrik verip balık avlamak istedi, akıma kapılarak öldü

1 saat önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, Kuz Çayı'na elektrik verip, balık avlamaya çalışırken akıma kapılan Hüseyin Ercan (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çaya elektrik verip balık avlamak istedi, akıma kapılarak öldü, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, Kuz Çayı'na elektrik verip, balık avlamaya çalışırken akıma kapılan Hüseyin Ercan (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün, Vezirköprü'ye bağlı Yürükçal Mahallesi Kuz Çayı'nda meydana geldi. Hüseyin Ercan, iddiaya göre, çay çevresindeki elektrik hattından çektiği kabloyla suya elektrik verip, balık avlamak istedi. Kabloyu suyla temas ettiren Ercan, bir süre sonra akıma kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Ercan, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Ercan'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:17 Kaynak: DHA
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