Son Dakika Haberleri: 'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar
Son Dakika Güncel Haber

'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar

57 dakika önce

RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' projesi ile FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammet Ambar'ın annesi Fatma Ambar'ın bahçesinde çay hasadı yaptı.

'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar, System.String[]
RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' projesi ile FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammet Ambar'ın annesi Fatma Ambar'ın bahçesinde çay hasadı yaptı.
Çayeli Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' adlı proje hazırladı. Gençler, proje kapsamında FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Muhammet Ambar'ın annesi Fatma Ambar'ı evinde ziyaret etti. Gençler, Fatma Ambar'ın bahçesinde çay hasadı yaptı. 10 kişilik grup, bin 500 kilo yaş çayı hasad ederek çay alım yerine ulaştırdı. Fatma Ambar, gençlere teşekkür etti. 


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
çayeli, rize, şehit, çay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi, akrabalarıyla yıktı Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]