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Çaya giren Fatma Nur kayboldu

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, sıcaktan bunalarak Hurman Çayı'na giren Fatma Nur Karatut (14), akıntıya kapılarak kayboldu.

Çaya giren Fatma Nur kayboldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, sıcaktan bunalarak Hurman Çayı'na giren Fatma Nur Karatut (14), akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen genç kıza ulaşamayan ekipler, çalışmalara yarın sabah devam edecek.
Olay, akşam saatlerinde Dağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Nur Karatut, ailesiyle piknik yaparken sıcaktan bunalarak Hurman Çayı'na girdi.  Genç kız, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik mahalle halkının destek verdiği arama kurtarma çalışmaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar da Hurman Çayı'nda Fatma Nur Karatut'u aradı.
Havanın kararması, su debisinin yüksek ve bölgenin sarp olması nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin arama çalışmalarına yarın sabah devam edeceği belirtildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
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